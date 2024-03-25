Стало известно, при каком условии французская армия вступит в конфликт на Украине

Армия Франции вступит в прямое противостояние с Россией в том случае, если украинская оборона потерпит тотальный крах. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на телеканал LCI и его источник в военных кругах.

СМИ проводит информацию, согласно которой есть несколько вариантов появления армии Франции на Украине. Самым опасным является тот, когда военнослужащие НАТО займут укрепленные районы и траншеи ВСУ. Подобные варианты развития событий возможны лишь в том случае, если украинский фронт будет разгромлен. Последующие итоги телеканал охарактеризовал «третьей мировой войной». Были названы и самые реальные варианты участия Парижа в происходящем. В частности, французы могут заняться возведением заводов или же разместить свой контингент под Одессой, чтобы прикрыть самый важный для Украины порт.

Ранее мы писали о том, что на Украине возраст призыва в армию хотят снизить до 18 лет.