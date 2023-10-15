Стало известно, сколько французов погибли в Израиле во время атак ХАМАС

Во французском МИДе рассказали, сколько жителей страны погибли во время атаки ХАМАС на Израиль. Подробности приводит РИА Новости утром 15 октября.

По данным пресс-службы МИД, появилась информация о гибели еще двух человек во время обострения конфликта, таким образом стало известно общее число погибших французов в Израиле – это 17 человек.

Также в ведомстве добавили, что сейчас проводятся эвакуационные рейсы для граждан Франции, с их помощью планируется спасти больше тысячи граждан.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».