Стало известно, сколько погибших лежит под завалами в секторе Газа

Минимум 10 тыс. человек находятся под завалами в секторе Газа, и ситуация приобрела катастрофический характер. Такую цифру в ходе брифинга для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве назвала региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи.

По словам Балхи, находящиеся в настоящее время на месте событий сотрудники подразделения сообщают о том, что обстановка «хуже некуда» и ранее они с подобным не сталкивались.

«По меньшей мере 10 тысяч тел лежат под руинами в секторе Газа, 15 тысяч человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации, 7,5 тысячи были эвакуированы», — региональный директор ВОЗ.

Ранее стало известно о том, что в Вашингтоне неизвестный расправился с двумя израильскими дипломатами. По имеющейся информации мужчина и женщина были расстреляны возле Еврейского музея, а злоумышленник выкрикивал лозунг «Освободите Палестину!».