Стало известно, во сколько обойдется восстановление Брянской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что для восстановления Брянской области необходимо по меньшей мере 15 миллиардов рублей. Об этом в понедельник пишет ТАСС.

По данным журналистов, сейчас бюджет всех затрат, которые необходимы для восстановления Брянской области, оценивается примерно в 15 млрд рублей. Но при этом уточняется, что на данный момент еще проводится оценка.

Ранее на прошлой неделе глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что программа восстановления Брянской области оценивается в сумму больше, чем 40 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО.