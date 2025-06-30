Стало известно, во сколько обойдется восстановление Брянской области
Хуснуллин: восстановление Брянской области обойдется в 15 млрд рублей
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что для восстановления Брянской области необходимо по меньшей мере 15 миллиардов рублей. Об этом в понедельник пишет ТАСС.
По данным журналистов, сейчас бюджет всех затрат, которые необходимы для восстановления Брянской области, оценивается примерно в 15 млрд рублей. Но при этом уточняется, что на данный момент еще проводится оценка.
Ранее на прошлой неделе глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что программа восстановления Брянской области оценивается в сумму больше, чем 40 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО.