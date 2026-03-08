«Своих не бросаем!»: согласовано 16 новых рейсов из Таиланда на фоне авиаколлапса на Ближнем Востоке

Посольство России в Таиланде совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» согласовало организацию 16 дополнительных парных рейсов между Москвой, Бангкоком и Пхукетом. Об этом сообщает телеграм-канал посольства РФ в Тайланде.

Полеты будут осуществляться в период с 13 по 28 марта. Данная мера призвана помочь гражданам РФ, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока. В посольстве подчеркнули, что, помимо «Аэрофлота», прямое авиасообщение с королевством продолжают обеспечивать компании S7 Airlines, Azur Air и Nordwind Airlines.

Ранее посол России Евгений Томихин сообщал о получении многочисленных обращений от туристов, чьи транзитные перелеты через ближневосточные хабы были отменены из-за эскалации регионального конфликта. Дипломаты рекомендуют пассажирам таких рейсов немедленно связываться с перевозчиками для уточнения статуса бронирования.

Для тех, кто вынужден задержаться в стране, иммиграционное бюро Таиланда предусмотрело возможность продления законного срока пребывания. Туристы, чьи вылеты сорвались по независящим от них причинам, имеют право продлить визу на дополнительные 30 дней.

Ранее голый турист украл телефон, мотоцикл и каяк на острове Ко Тао в Таиланде.