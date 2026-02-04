Старые лайфхаки подвели: эксперты назвали абсурдные туристические советы по экономии на отдыхе

Эксперты туристической отрасли перечислили популярные советы по экономии в путешествиях, которые на сегодняшний день утратили актуальность и не приносят ожидаемого результата. По данным аналитиков «Турпрома», многие из этих методов, активно обсуждаемых в сети, могут даже привести к дополнительным расходам, передает samaraonline24 .

К числу неработающих мифов специалисты отнесли использование режима «инкогнито» при поиске авиабилетов, который не влияет на алгоритмы ценообразования. Также не дает преимуществ покупка билетов в ночное время. Не всегда оправдана и стратегия приобретения перелета туда-обратно, равно как и выбор базового тарифа без багажа, который часто оборачивается доплатой за регистрируемый чемодан уже в аэропорту. Эксперты подчеркивают, что компенсации от авиакомпании не заменяют полноценную страховку, а погоня за «горящими» турами не гарантирует реальной выгоды.

Вместо этого туристам рекомендуют сосредоточиться на проверенных способах экономии. К ним относятся гибкость в датах поездки, сравнение цен на вылет из соседних аэропортов и активное использование программ лояльности и кэшбэка. Значительную часть бюджета можно сберечь, питаясь в местах, удаленных от туристических центров, покупая проездные на общественный транспорт вместо такси и заранее планируя посещение бесплатных экскурсий и мероприятий. Ключом к успешной экономии остается тщательное планирование и отказ от стереотипных, но уже неэффективных уловок.

Ранее сообщалось, что в Электростали пользуются спросом топоры, которым практически 70 лет.