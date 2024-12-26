Стюардесса Azerbaijan Airlines проявила героизм во время падения самолета

Екатеринбуржец Субхонкул Рахимов, переживший крушение самолета в Казахстане, рассказал ТАСС, как профессионально действовала бортпроводница во время падения судна.

Во время критического момента экипаж до последнего успокаивал пассажиров, рассказал Рахимов. По его словам, одна из стюардесс держалась особенно стойко: продолжала выполнять свои обязанности, инструктировала людей, командовала и не поддавалась панике в столь опасной обстановке.

«Она держалась. Все свои функции, обязанности, которые она должна была выполнить в такой ситуации, она их выполняла. По ее команде я послушался и прижался к спинке», — рассказал Рахимов.

По словам уральца, бортпроводница также успокоила одного из мужчин, который не хотел подчиняться правилам действий в аварийной ситуации. В основном сотрудница общалась на азербайджанском. Имени и фамилии женщины собеседник федерального агентства не назвал, неизвестно выжила ли она при авиакатастрофе.

Напомним, что при крушении Embraer-190 погибли 38 человек. Недавно опубликовали первые имена жертв авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что блогера Сарсенов арестовали на 10 суток за съемку на месте крушения под Актау в Казахстане. Полиция предупреждала его о последствиях дважды.