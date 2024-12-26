В Казахстане блогера арестовали за съемку разбившегося самолета Azerbaijan Airlines

Ведущего собственный крупный блог Азамата Сарсенова арестовали после того, как он снял место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, где погибли десятки человек. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, блогера задерживали дважды на месте инцидента с Embraer 190. Первый раз Азамат Сарсенов запустил дрон на месте ЧП, второй — не послушал законное требование полиции прекратить съемку.

Несмотря на помехи, видео и снимки блогера быстро разошлись в соцсетях, утекли в СМИ и каналы в Telegram. Сам Сарсенов пытался убедить полицию, что записывает на камеру место происшествия по заданию азербайджанского канала, который предоставил удостоверение журналиста.

Однако Тупкараганский районный суд приговорил Сарсенова к аресту за неповиновение полиции. В камере он проведет 10 суток.

Напомним, трагедия случилась 25 декабря. Самолет с 62 пассажирами рухнул в поле под Актау. Выжить удалось только 29 людям, включая россиян. Недавно опубликовали первые списки погибших.