Стоимость золота обновила исторический рекорд

Исторический рекорд побила стоимость золота в среду — она превысила отметку в 3350 долларов за тройскую унцию, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Фактически, как следует из открытых данных на 21:26 по московскому времени, цена на бирже Comex выросла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия — ост составил 3,5%.

Теперь установлен новый исторический максимум — это 3 354,65 доллара. Напомним, что спрос на золото из-за надежности увеличивается при геополитической неопределенности или же напряженности в экономике во всем мире.

Напомним, что ранее также публиковались данные торгов Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) — тогда контракты на золото с поставкой в июне текущего года достигли рекорда.