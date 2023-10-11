Столтенберг: США не позволят враждебным странам использовать конфликт против Израиля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Америка постарается не позволить враждебным к Израилю странам воспользоваться конфликтом с Палестиной, потому усиливает присутствие на Ближнем Востоке. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Столтенберга, усиление сил Америки на Ближнем Востоке, которое привлекло внимание мировой общественности, необходимо в качестве сдерживающего фактора. Генсек подчеркнул, что важно не дать возможности другим противникам воспользоваться ситуацией и предпринять шаги против Израиля.

Отдельно глава НАТО отметил, что помощь Америке Израилю никак не повлияет на поддержку Украины. По его словам, у стран Альянса достаточно мощностей, чтобы отвечать на несколько конфликтов одновременно.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».