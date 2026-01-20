«Страна, посмотрите!»: врач Мясников при всех жестко отчитал женщину за ее зависимость

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы резко отчитал гостью. Женщина призналась, что уже 20 лет пользуется сосудосуживающими каплями для носа и не может от них отказаться. Об этом сообщает Лента.ру.

Мясников заявил, что она сама создала себе проблему, начав применять капли без контроля. Он призвал зрителей посмотреть на этот пример и подумать заранее. Также врач выразил удивление, что в аптеках не предупреждают о сильном привыкании к таким препаратам.

Гостья рассказала, что обращалась к другим специалистам, но их рекомендации не помогли. Мясников ответил, что шансов избавиться от зависимости сейчас уже практически нет.

