Путин сравнил Красноярский край с целым государством

Президент России Владимир Путин во время заседания молодежного движения «Движение первых» раскрыл уникальность Красноярского края, сравнив его территорию с целым государством.

По словам президента, протяженность региона настолько впечатляет, что превосходит площадь многих европейских стран. Путин подчеркнул критическую важность сохранения человеческой общности на таких обширных пространствах, где расстояния между населенными пунктами могут измеряться сотнями километров.

Край является крупнейшим промышленным центром, который требует особого внимания к социальным проектам. Президент отметил необходимость развития семейных фестивалей и экологических инициатив, способных объединить жителей разных районов.

Ранее Путин раскрыл роль ветеранов СВО в судьбе России.