Странные сияющие огни засняли в небе над российским городом

Жители Омской области, как и ранее жители Казахстана, засняли странные сияющие объекты в небе в ночь на пятницу, 6 июня. Видео было опубликовано телеграм-каналом Om1.

В публикации уточняется, что особенно хорошо данные объекты были заметны в Павлоградском районе Омска: жители видели четкие оранжевые линии (их было шесть), которые оставляли за собой искрящийся след.

Но позже сало известно, что такие огни вряд ли связаны с инопланетянами, скорее всего, это могло быть падение элементов китайской ракеты-носителя Long March 6A. Предположение о том, что это могли быть обломки спутника, сгорающие в атмосфере, выдвинул руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

Ранее астроном Якушечкин заявил, что НЛО в небе над Астаной — свечение от продуктов сгорания космического аппарата.