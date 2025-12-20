«Страшилка о $45 не сбылась»: в Египте опровергли повышение стоимости туристических виз

Стоимость въездной визы в Египет пока остается на прежнем уровне, заявил РИА Новости министр туризма и древностей страны Шериф Фатхи.

Накануне в СМИ появилась информацию о том, что стоимость туристической визы в Египет вырастет с 25$ до 40$. Сообщалось, что соответствующие изменения поддержал местный парламент.

Против такого повышения выступили туристические палаты Египта. Они обращались к властям с просьбой не допустить роста стоимости, так как это могло бы негативно повлиять на поток иностранных туристов.

Несмотря на то, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в начале декабря утвердил данный законопроект, но стоимость визы пока не изменилась. Власти учли мнение туристического бизнеса и пока сохраняют прежние расценки.

Фатхи подчеркнул, что, в случае любого изменения стоимости представители Египта сделают официальное объявление. Пока же решено установить только максимально возможный размер визового сбора — это не означает его немедленного повышения.

