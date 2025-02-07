SHOT: актера Стриженова госпитализировали с ишемическим инсультом

У актера фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова произошел ишемический инсульт, после чего он был экстренно доставлен в больницу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что медики сумели стабилизировать состояние артиста и он порядка месяца находился под их пристальным вниманием. Его сын Александр Стриженов заявил, что в 95 с лишним лет «человек не бывает здоров», но отец жив и проходит различные плановые обследования.

Карьера Олега Стриженова началась в 1953 году со службы в Государственном русском драматическом театра Эстонской ССР. Самые запоминающиеся роли сыграл в картинах «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт». В 1988 году ему присвоили звание Народного артиста СССР.

Ранее сообщалось о том, что чемпионка Олимпиады Светлана Мастеркова опровергла информацию о госпитализации из-за агрессивной и прогрессирующей опухоли головного мозга. Появившуюся в ряде СМИ информацию она охарактеризовала словом «бред».