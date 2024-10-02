Студента отправили в психбольницу после подготовки терактов на Алтае

В Республике Алтай задержали студента, который готовился совершить на территории региона теракты. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.

Молодой сибиряк насмотрелся видеозаписей с казнями в интернете. После этого он активно интересовался деятельностью террористической организации и созданием взрывчатки в домашних условиях. Студент собирался устроить теракт на территории региона, не исключают, что в образовательном учреждении.

Неудавшегося «террориста» задержали и возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Выяснилось, что у него развилось психическое расстройство. После подтверждения диагноза парня направили в психиатрическую больницу.

Напомним, в Балаганске и Челябинске произошли нападения на детей. В обоих случаях подростки взяли ножи и молотки, а затем атаковали сверстников и учителей. Не исключают, что у молодых агрессоров был один куратор.

Ранее сообщалось, что бывшую чиновницу из Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов.