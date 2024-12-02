Суд арестовал организатора туров для представителей ЛГБТ-сообщества

По решению Головинского суда Москвы был арестован директор турфирмы «Мен тревел» Андрей Котов, которого обвиняют в причастности к организации путешествий для ЛГБТ-сообщества*. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что данная мера пресечения будет действовать до 28 января. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Котова задержали еще в конце прошло недели, а следствие ходатайствовало о его аресте в пятницу, но по решению суда рассмотрение этой инициативы было отложено. Тогда фигуранту продлили срок задержания на 72 часа.

Защита мужчины утверждала, что следствие не предъявило достаточных доказательств для его ареста, а в материалах дела нет подтверждений того, что Котов занимался организацией незаконных туров. В свою очередь фигурант сообщил о своей невиновности и заявил, что выступал организатором туров для мужчин по Волге. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 282.2 УК РФ.

Следствие придерживается мнения, что фигурант за деньги организовывал поездки для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией по РФ и за пределы нашей страны.

Как пишет РИА Новости, в квартире Котова провели обыск, где были изъяты носители информации, подтверждающие виновность фигуранта. Устанавливаются личность других граждан, причастных к запрещенной законом деятельности.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году россияне не смогут полететь на отдых.

* - признано в РФ экстремистским и запрещено