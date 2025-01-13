Суд Москвы продлил арест гражданину США, обвиняемому в нападении на полицейского

Как пишет РИА Новости, суд постановил, что американец останется под стражей до шести месяцев, а срок его задержания продлен еще на месяц. Татер был задержан в России в августе после инцидента в гостинице Radisson, когда он отказался предоставить документы, а затем напал на сотрудника полиции.

По версии следствия, 12 августа Татер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт в гостинице, выразив неуважение к персоналу и другим гостям. После этого его доставили в отделение полиции, где он, продолжая агрессивное поведение, ударил полицейского. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Изначально Татеру был назначен административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство, однако позже его заключили под стражу по уголовному делу. Во время заседания суда американец заявил, что приехал в Россию с целью получить политическое убежище из-за преследования в США. Также он сообщил, что больше не считает себя гражданином Соединенных Штатов и отказался от помощи посольства.

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