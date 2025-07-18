Суд обязал компанию выплатить 1,5 млн руб. сотруднице, уволенной из-за нейросети

Суд впервые в России восстановил на работе сотрудницу, которую компания уволила, частично заменив ее обязанности нейросетью. Работодателя обязали выплатить женщине 1,5 млн руб. компенсации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Московский суд вынес прецедентное решение по трудовому спору, связанному с внедрением искусственного интеллекта. Девушка, работавшая менеджером по закупкам в компании по производству одежды, оказалась под угрозой увольнения после того, как часть её обязанностей передали нейросети.

Работодатель предложил перейти на двухчасовой рабочий день с пропорциональным снижением зарплаты, но сотрудница отказалась и подала в суд. Судья признал увольнение незаконным: сокращение штата из-за автоматизации не является законным основанием для расторжения трудового договора.

Компанию обязали выплатить женщине зарплату за весь период вынужденного простоя, компенсацию морального вреда и судебные издержки — в общей сложности 1,5 млн руб. Представители работодателя настаивали, что причина увольнения — не ИИ, а «некомпетентность» сотрудницы, но суд их доводы отклонил.

Ранее стало известно, что Москва лидирует по интересу к ИИ-агентам.