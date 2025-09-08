Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн руб.
Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию
Российский суд оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн руб. за систематический отказ удалять запрещенную информацию. Решение вынесено по статье о несоблюдении обязанностей распространения информации. Об этом сообщило РИА Новости.
Мировой суд в Москве вынес постановление о штрафе в отношении дочерней структуры Apple — Apple Distribution International Ltd. Компанию признали виновной в административном правонарушении, связанным с неисполнением требований Роскомнадзора об удалении незаконных материалов. До этого компанию уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.
