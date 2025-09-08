Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн руб.

Российский суд оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн руб. за систематический отказ удалять запрещенную информацию. Решение вынесено по статье о несоблюдении обязанностей распространения информации. Об этом сообщило РИА Новости.

Мировой суд в Москве вынес постановление о штрафе в отношении дочерней структуры Apple — Apple Distribution International Ltd. Компанию признали виновной в административном правонарушении, связанным с неисполнением требований Роскомнадзора об удалении незаконных материалов. До этого компанию уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

