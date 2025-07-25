Суд отказался смягчить приговор генералу Попову

Апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову — экс-генерал проведет 5 лет в колонии общего режима. Об этом сообщает РБК.

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов не смог добиться смягчения приговора — апелляционный суд отказался пересматривать решение о пяти годах колонии. Заседание прошло в закрытом режиме, сам генерал участвовал по видеосвязи из СИЗО, где находится с февраля 2025 года.

Попова осудили за мошенничество и служебный подлог, лишив воинского звания. Несмотря на просьбы отправить его в зону спецоперации, суд оставил приговор без изменений. Ранее защита неоднократно подавала ходатайства, но все они были отклонены.

Во время заседания Попов на вопрос о самочувствии ответил с иронией, заявив, что чувствует себя «лучше всех, но никто не завидует». Теперь экс-генералу предстоит отбывать срок в колонии общего режима без возможности замены наказания.

Ранее сообщалось о том, что в честь участника СВО Максима Куликова, открыли мемориальную доску в Балашихе.