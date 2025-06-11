Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ

Льва Шлосберга*, зампреда партии «Яблоко» и зампреда псковского регионального отделения по решению суда в Псковской области был отправлен под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ.

В суде уточнили, что, рассмотрев ходатайство следствия, Шлосбергу* была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Также на него накладываются и определенные запреты и ограничения.

Подозреваемому предъявили обвинение по части 1 статьи 280.3 УК РФ. Ранее в псковском «Яблоке» уже сообщали о том, что уголовное дело о повторной дискредитации армии было возбуждено после дебатов, и утром вторника уже проходили обыски в квартире политика и его супруги, а также в офисе партии.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест фигуранта дела URA.RU.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России