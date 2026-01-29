Суд показал кукиш жадным коммунальщикам: старика-инвалида в Твери два месяца топили в ледяной воде

Прокуратура Пролетарского района Твери добилась через суд компенсации морального вреда для 78-летнего жителя города, оставшегося без горячего водоснабжения более чем на два месяца. Причиной стала продолжительная авария на сетях, ремонтируемых ресурсоснабжающей организацией «Тверская генерация». Об этом пишет KP.RU.

Надзорное ведомство, изучив жалобу пенсионера-инвалида, проживающего в доме № 14 на улице Чудова, инициировало судебный процесс в его интересах. В иске прокуратура потребовала взыскать с теплоснабжающей компании денежную сумму за длительное нарушение прав потребителя на качественную коммунальную услугу.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, постановив взыскать с «Тверской генерации» в пользу пенсионера компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения и гарантирует, что выплата будет произведена после вступления вердикта в законную силу.

