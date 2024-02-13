Суд продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову на два месяца

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову на два месяца. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на корреспондента, который находился на заседании.

Это решение было оглашено судьей на заседании. Известно, что Шабутдинов обвиняется в крупном мошенничестве.

Следователь на заседании сообщил, что в отношении Шабутдинова были возбуждены еще семь уголовных дел. Кроме того, проводится проверка блогера на предмет преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ.

Это решение суда вызвало большой интерес со стороны общественности и СМИ, учитывая публичный характер деятельности Шабутдинова. Блогер пока никак не комментировал решение суда, он останется под стражей до апреля текущего года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что блогер сменил имидж и отрастил себе бороду.

Ранее мы писали о том, что Блиновская попросила отпустить ее из изолятора к детям в честь Года семьи.