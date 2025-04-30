В Москве из-за подозрительного предмета перекрыли Крымский мост

В Москве перекрыли Крымский мост из-за подозрительного предмета, который лежит наверху сооружения. Как сообщил телеграм-канала Baza, переполох вызвал рюкзак мужчины, который сегодня упал в реку.

О подозрительном предмете на самом верху моста сообщили очевидцы. После этого сооружение перекрыли, а на место прибыли взрывотехники. В итоге специалисты не обнаружили ничего взрывоопасного. Оказалось, что внимательных граждан взволновал рюкзак 23-летнего мужчины. Сегодня он в состоянии опьянения забрался по опорам моста, откуда упал в реку. Потерпевший находится в больнице.

Ранее стало известно о том, на юге России стал платным проезд по трассе, ведущей к Крымскому мосту. Нововведение начало действовать с 22 апреля.