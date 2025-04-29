Суд взыскал с «Ёбидоёби» 300 тыс. рублей за вирусную песню Инстасамки

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск директора певицы Инстасамки Максима Столярова, который требовал взыскать с сети «Ёбидоёби» три миллиона рублей за нарушение его исключительных прав на песню «За деньги — да». Об этом сообщило РИА Новости.

Истец, обладающий авторскими правами на данное музыкальное произведение, посчитал, что его законные права нарушили публикацией в Instagram* двух видеороликов. На них похожая на Инстасамку актриса принимает заказы от курьера под фонограмму песни «За деньги да».

Кроме того, Столяров просил обратить внимание на придуманный ответчиком флешмоб, участники которого исполнили музыкальный номер, где были слова «За роллы да». Соответствующая видеозапись была опубликована на сайте сети. По решению суда с ответчика в пользу истца взыскали 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно о том, что Инстасамка приобрела ФК «Чертаново Медиа», после чего в Госдуме рекомендовали исполнительнице заниматься своим делом.

*принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России.