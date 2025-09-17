Суд заочно арестовал предпринимателя-иноагента Чичваркина

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал основателя «Евросети» Евгения Чичваркина* по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. Бизнесмен, проживающий в Лондоне с 2008 года, рискует получить до 12 лет колонии. Об этом сообщает РБК.

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении эмигрировавшего бизнесмена Евгения Чичваркина меру пресечения в виде заочного ареста. Санкция начнет действовать с момента его возможного задержания на территории России или экстрадиции.

Чичваркину инкриминируют распространение заведомо ложной информации о российской армии, а также систематическое уклонение от обязанностей, предписанных иностранным агентам. Максимальное наказание по совокупности статей достигает 12 лет лишения свободы.

Решение суда стало развитием уголовного преследования, инициированного после двух административных штрафов за отсутствие маркировки иноагента на материалах в видеохостингах. Чичваркин покинул Россию в 2008 году в ходе разбирательств по делу о вымогательстве, которое впоследствии было закрыто. С 2022 года он признан иноагентом.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.