Судьбоносные 150 метров: как 21-летняя москвичка случайно оказалась в ледяной воде и чудом выжила

В Москве произошел инцидент, который мог закончиться трагически, но благодаря оперативной работе спасателей обошлось без человеческих жертв. Об этом стало известно MK.RU.

В районе Крылатского моста 21-летняя девушка оказалась в ледяной воде Москвы-реки примерно в 150 метрах от берега. По предварительной информации, она случайно упала с моста, хотя точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Очевидцы сообщили, что девушка барахталась в холодной воде, пытаясь удержаться на поверхности. Ситуация осложнялась низкой температурой воды и воздуха, что создавало реальную угрозу переохлаждения и гибели. Спасательные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, смогли эвакуировать пострадавшую из воды и передать ее медикам.

После извлечения из реки девушку с признаками переохлаждения доставили в одну из столичных больниц для оказания необходимой медицинской помощи и обследования. Ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

