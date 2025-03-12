В операции по прокладке газопровода в Суджу было задействовано более шестисот российских военнослужащих, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и героизма, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в своём докладе президенту России Владимиру Путину во время совещания на одном из пунктов управления курской группировкой.

Он подчеркнул, что бойцы штурмовых отрядов, используя газопровод, преодолели примерно 15 километров внутри него и оказались в тылу группировки украинских войск. Противник не был готов к такому маневру и в панике начал отступать.

«Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда „Ветераны“, а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, — 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения „Ахмат“, — сказал Герасимов.

Ранее утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.