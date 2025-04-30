Sun: Spice Girls воссоединятся для мирового турне в честь 30-летия группы

В следующем году, в честь 30-летия, известная британская поп-группа Spice Girls планируется свое воссоединение к мировому турне, пишет издание Sun.

Стало известно, что таким образом — воссоединением, которого ждали поклонники, группа отмечает свое 30-летие. По слухам, пишет издание, участница коллектива Джери Холлиуэлл и наставник группы Саймон Фуллер на связи и уже в конце текущей недели встретятся в Майами, чтобы обсудить возникшие вопросы.

Большая часть коллектива сейчас рассматривает возможность проведения мирового турне в 2026 году, но при этом одна из главных звезд — Виктория Бекхэм — заявила о том, что не уверена, что сможет принять участие в этом проекте. Кстати, как и в 2019 году — тогда последнее турне группы прошло без Виктории.

Напомним, ранее стало известно, что Вера Брежнева столкнулась с трудностями в турне по странам СНГ.