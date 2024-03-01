Супруга Алибасова подтвердила выписку композитора из реанимации

Елена Калинина, жена продюсера Бари Алибасова, рассказала о его состоянии. Супруги, как оказалось, уже дома. Это выяснили журналисты RT .

Бари Алибасов был госпитализирован из-за высокого давления, хотя в некоторых СМИ сообщалось об инсульте и тяжелом состоянии артиста. На скорой помощи настояла его супруга, хотя знаменитость было непросто уговорить поехать в медучреждение. В итоге все пошло на пользу, а недавно врачи выписали звездного пациента.

«Мы вчера разработали план побега из Шоушенка. Все нормально, мы уже дома, добрались ещё вчера. Нормально всё, ловим кайф от того, что мы всё-таки дома. Я даже устала, вроде мне не делали никаких манипуляций... Уже кушаем, обед готовим, он Кузькой занимается — собака в шоке. Куда дели хозяина? Она с него не слезает», — рассказала собеседница RT.

По словам Калининой, у Алибасова отличное настроение и уже нет проблем со здоровьем.

Отметим, что пока лидер группы На-на был под наблюдением специалистов, в Сети предположили, что бы стало со звездой в случае инсульта.

Ранее сообщалось, что Ангелина Вовк была госпитализирована. Ведущая отреагировала на эти новости.