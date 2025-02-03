Супругу Канье Уэста заподозрили в проведении «дизайнерской вагинопластики»

Сразу несколько хирургов предположили, что 30-летняя Бьянка Цензори могла воспользоваться так называемой «дизайнерской вагинопластикой». Об этом пишет журнал Voice. Такой вывод они сделали после того как Бьянка появилась в полностью прозрачном платье на премии «Грэмми-2025».

По данным журналистов, на то, что Цензори могла все же прибегнуть к данной процедуре, указывает несколько признаков: во первых, речь идет о стремлении к кукольному виду и характерные изменения, а также необычно для ее телосложения большая грудь.

По предположению доктора Телло, модель и супруга Канье Уэста могла сделать себе небольшие импланты или все же воспользоваться липофиллингом (процедура, при которой жир выводится из других частей тела в грудь, что придает ей объем). Но в любом случае, эксперты затрудняются дать более точную оценку фигуре Бьянки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бред Питт впервые обратился к Анджелине Джоли после развода.