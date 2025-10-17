Свердловского иеромонаха арестовали за поддержку террористов
Суд арестовал иеромонаха за поддержку запрещенной организации
На Урале арестован иеромонах Евгений Пинчук, ранее судимый за дискредитацию армии. На этот раз священника обвиняют в публичном оправдании деятельности запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщил ТАСС.
По данным силовых структур, иеромонах, принадлежащий к неканонической РПЦЗ, разместил в одном из националистических телеграм-каналов материал, в котором выразил поддержку «Русскому добровольческому корпусу»*. В своей публикации он также одобрительно высказался в адрес основателя этой организации. После этого в отношении Пинчука провели обыск по месту жительства и возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Суд, рассмотрев материалы дела, счел меру пресечения в виде заключения под стражу необходимой и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.
* Организация признана в России террористической и запрещена