Светлана Бондарчук рассказала о праздновании второго дня рождения сына Петра

Светлана Бондарчук вместе с мужем Сергеем Харченко отметили день рождения сына, который празднует второй день рождения. Об этом сообщил «The Voice» со ссылкой на социальные сети телеведущей.

В честь торжественной даты родители устроили для Петра праздник. Гостиную квартиру мамы украсили фонтанами из воздушных шаров и машинками, которые привлекли внимание именинника.

Бондарчук позировала с ребенком на руках, а папа распаковывал с сыном многочисленные презенты. Родители ответственно подходят к воспитанию потомка и поэтому отдали предпочтение развивающим играм. В своей публикации телеведущая добавила, что это лишь первый этап праздника и анонсировала детскую вечеринку.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрия Харатьяна поздравил с днем рождения президент России Владимир Путин.