Светлана Бондарчук рассказала о праздновании второго дня рождения сына Петра
Телеведущая Бондарчук подарила сыну на второй день рождения развивающие игры
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Светлана Бондарчук вместе с мужем Сергеем Харченко отметили день рождения сына, который празднует второй день рождения. Об этом сообщил «The Voice» со ссылкой на социальные сети телеведущей.
В честь торжественной даты родители устроили для Петра праздник. Гостиную квартиру мамы украсили фонтанами из воздушных шаров и машинками, которые привлекли внимание именинника.
Бондарчук позировала с ребенком на руках, а папа распаковывал с сыном многочисленные презенты. Родители ответственно подходят к воспитанию потомка и поэтому отдали предпочтение развивающим играм. В своей публикации телеведущая добавила, что это лишь первый этап праздника и анонсировала детскую вечеринку.
Ранее сообщалось о том, что Дмитрия Харатьяна поздравил с днем рождения президент России Владимир Путин.