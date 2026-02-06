Свинья на дроне оставила деревню без света: китайский фермер устроил ЧП с высоковольтной линией

Абсурдный инцидент в Китае привел к серьезным последствиям. Фермер, попытавшийся перевезти свинью с помощью дрона, устроил замыкание на высоковольтной линии и оставил целую деревню без электричества на 10 часов. Об этом сообщает местное агентство South China Morning Post.

Стремление к технологичному решению обычной задачи обернулось для китайского фермера крупными неприятностями и скандалом. Как сообщает South China Morning Post, мужчина с юго-запада страны закрепил живую свинью на тросе под беспилотником и поднял в воздух. Однако во время полета трос зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи.

Дрон запутался в проводах, вызвав короткое замыкание, а испуганное животное осталось висеть вниз головой. В результате аварии населенный пункт остался без электричества на 10 часов, а стоимость ремонтных работ оценили в $1,4 тысячи. Полиция начала расследование, установив, что фермер нарушил сразу несколько правил: перегрузил дрон и запустил его в запретной зоне. Теперь ему грозит не только административное наказание, но и обязанность возместить весь причиненный ущерб.

