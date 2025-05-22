Священник УПЦ задержан на Украине сотрудниками военкомата

Сотрудники украинского военкомата (так называемого ТЦК) задержали и удерживают настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической УПЦ, расположенного в селе Дружба Ровненской области. Об этом пишет РИА Новости в четверг, ссылаясь на епархию УПЦ.

Священнослужителя, протоиерея Владислава Батюка задержали в тот момент, когда он возвращался с богослужения. Все произошло в Почаеве – там его схватили представители ТЦК и без объяснений доставили в Кременец, где продолжают незаконно удерживать, сообщают журналисты.

На данный момент другие подробности уточняются. Кстати, это далеко не первое сообщение о похищении священников на Украине сотрудниками военкомата – на УПЦ организована настоящая волна гонений властями Украины.

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