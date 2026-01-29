Святыни на помойке: шокирующий поступок на берегу реки расколол соцсети

Общественный резонанс в Пензе вызвала необычная находка на берегу реки Суры — сверток с иконами. Многие пользователи соцсетей осудили поступок неизвестного человека, расценив его как кощунство. Однако представители Пензенской епархии призвали не делать поспешных выводов и не осуждать, пишет miranews.

Диакон Евгений Белохвостиков, ответственный за сохранение церковных ценностей, предположил, что в действиях человека не было злого умысла. Скорее всего, иконы были в ветхом состоянии, а тот, кто их оставил, просто не знал канонических правил обращения со святынями. Церковь напоминает, что старые освященные предметы — иконы, книги, вербы — требуют особого обращения. Их нельзя просто выбрасывать. Допустимыми способами утилизации являются аккуратное захоронение в непопираемом месте или сжигание с последующим погребением пепла.

Диакон отметил, что в прошлом существовала практика отпускать ветхие святыни по воде, но сегодня это неприемлемо из-за риска загрязнения окружающей среды. Он подчеркнул, что при любых сомнениях лучше передать предметы в храм, где священнослужители оценят их состояние. Среди казалось бы ненужных вещей могут обнаружиться исторически ценные артефакты, как это уже случалось ранее. Церковь призывает проявлять осторожность и обращаться за советом, чтобы сохранить уважение к святыне и, возможно, важные свидетельства прошлого.

