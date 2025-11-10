«Связь в обмен на деньги»: восемь человек задержаны при попытке поджога сотовых вышек в Башкирии

В Башкирии задержали восемь человек, планировавших поджечь вышки сотовой связи. Организатором оказался салаватский куратор, нашедший исполнителей через мессенджер. Об этом сообщает ТАСС.

В Башкирии предотвратили масштабную диверсию на объектах инфраструктуры связи. Силовики задержали группу из восьми жителей Салавата и Ишимбайского района в момент подготовки к поджогам.

Инициатором стал уроженец Салавата, который через мессенджер вышел на анонимного куратора. Тот пообещал денежное вознаграждение за повреждение вышек сотовой связи и оптоволоконных кабелей. Для подтверждения работы требовалось снимать видеоотчеты.

Чтобы выполнить задание, организатор нашел сообщника, который, в свою очередь, привлек еще шестерых своих знакомых. Таким образом, сформировалась целая преступная группа, действовавшая по схеме «куратор-исполнитель». Все участники были задержаны сотрудниками УФСБ непосредственно при попытке совершить диверсию. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в серии умышленных поджогов.