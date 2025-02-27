ЕС предпринимает попытки активизации антиправительственных акций на территории Грузии, в том числе вкладывая деньги в протестующих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

По сведениям СВР, делаются попытки для активизации в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать «доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин».

«Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций», — говорится в появившемся релизе.

Там же уточняется, что каждому из участников подобных событий планируют выдавать по €120 за один день «работы». В ведомстве уточнили, что Евросоюз работает над вариантом доставки денег в Тбилиси из посольств стран ЕС в Армении, если власти Грузии предпримут попытку по блокировке каналов финансирования «подрывных акций». Кроме того, в СВР заявили о принятом решении Евросоюза начать давление на грузинских политиков.

«Перед еэсовскими чиновниками поставлена задача активнее работать над сплочением оппозиционных грузинских партий «Единое национальное движение», «Ахали», «За Грузию», «Европейская Грузия», «Гирчи — больше свободы». Они призваны образовать единый кулак, направленный против правящей «Грузинской мечты», — подчеркнули в спецслужбе.

Также Евросоюз делает попытки для появления антивластных мыслей у грузинских блогеров, сотрудников средств массовой информации, IT-специалистов, а также перебравшихся в страну россиян. В частности, находящиеся под контролем ЕС грузинские и европейские СМИ и НПО были сориентированы на увеличение потока далекой от реальности информации о том, что перспективным является лишь сотрудничество с «единой Европой», а российский вектор политики «Грузинской мечты» ведет страну в тупик.

Ранее в Грузии заявили, что экс-президент Саломе Зурабишвили с начала СВО была настроена на ухудшение отношений с Россией.