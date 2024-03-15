Свыше 40 тысяч школьников и студентов из Подмосковья рассказали о героях в своих семьях

Свыше сорока тысяч подмосковных школьников и студентов рассказали о героях в своих семьях в рамках патриотической акции «Семейные истории мужества», сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащиеся в свободное от занятий время под руководством педагогов и наставников поделились историями своих близких, которые посвятили жизнь защите Родины. Так, например, студент Жуковского техникума рассказал о своем прадеде.

«Его пример вдохновляет меня и напоминает о важности семейных ценностей и патриотизма», — сказал студент.

Истории о мужестве являются важным фактором формирования патриотического сознания, отметили в областном министерстве образования. Данная акция позволяет передать следующим поколениям ценные уроки мужества.

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