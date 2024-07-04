Свыше 5,4 тысячи подмосковных выпускников пересдали ЕГЭ

Более 5,4 тысячи одиннадцатиклассников в Подмосковье пересдали Единый государственный экзамен по различным предметам.

Больше всего заявлений выпускники подали на пересдачу ЕГЭ по обществознанию и информатике — свыше 2,2 тысячи и 1,5 тысячи школьников соответственно, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Русский язык решили пересдать восемьсот выпускников, химию и физику — более семисот, а письменную часть экзамена по иностранным языкам — около двухсот.

Завтра школьники смогут пересдать ЕГЭ по математике, истории, географии, биологии, литературе и устную часть экзамена по иностранному языку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в День знаний в Подмосковье откроют свыше двадцати новых школ.