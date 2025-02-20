Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта после серьезной аварии завел собаку

Пакс Джоли, сын звездной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, выгулял новую собаку в Лос-Фелис, недалеко от дома матери. Об этом пишет журнал Voice.

На прогулку 21-летний молодой человек оделся в повседневном стиле, за исключением одной детали: несмотря на довольно теплую погоду, Пакс надел мультяшную шапку-ушанку. На поводке рядом шла большая серая собака – выяснилось, что это новый член семьи.

Напомним, Пакс Джоли стал известен после серии дорожных инцидентов, в результате последнего ДТП Пакс провел несколько недель в больнице.

Ранее сообщалось, что близкие бывшей супруги Бена Аффлека забили тревогу из-за серьезного истощения последней.