Сын криминального авторитета найден мертвым на Бали: полиция Индонезии подтвердила личность погибшего

Правоохранительные органы Индонезии официально подтвердили личность мужчины, чьи останки были обнаружены на острове Бали. Проведенная генетическая экспертиза показала, что погибшим является сын украинского предпринимателя Сергея Комарова. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Ранее в индонезийских средствах массовой информации и социальных сетях распространились сведения об исчезновении иностранного гражданина при невыясненных обстоятельствах. После обнаружения фрагментов тела полиция инициировала проверку, к которой привлекли экспертов-криминалистов для сравнения биологических образцов.

Местные власти подтвердили полное совпадение данных, что позволило закрыть вопрос об идентификации личности. Сергей Комаров, чей сын стал жертвой инцидента на курортном острове, известен в деловых кругах Украины, однако в прессе его деятельность нередко связывали с представителями криминального мира.

На текущий момент правоохранители Индонезии продолжают следственные действия, чтобы установить точную причину и время наступления смерти. Официальных комментариев от представителей семьи погибшего или украинского консульства относительно транспортировки останков на родину пока не поступало.

