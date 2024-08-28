Сына Рамзана Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Директора спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом на своей личной странице сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов», — написал Даудов.

Молодому человеку 17 лет. В декабре 2022 года он провел первый бой по правилам ММА. Знаменательное событие в жизни Эли Кадырова произошло 8 июня текущего года, когда с ним встретился президент России Владимир Путин и поздравил с грядущим бракосочетанием. Тогда о состоявшейся встрече на своей личной странице рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось о том, что боксер Никита Цзю завоевал пояс WBO Intercontinental.