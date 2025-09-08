Тайна Бэнкси на грани раскрытия: лондонская полиция начала расследование из-за граффити на здании суда

Британская полиция начала официальное расследование против загадочного художника Бэнкси, что может привести к раскрытию его личности после появления провокационного граффити на здании суда в Лондоне. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Лондонская полиция начала официальное расследование в отношении анонимного уличного художника Бэнкси. Поводом послужило новое граффити, появившееся на стене здания Королевского суда в британской столице. На рисунке изображен судья в традиционном парике, который бьет лежащего на земле демонстранта.

Власти квалифицировали действия как нанесение ущерба объекту, имеющему высший статус исторической и архитектурной ценности. Это здание находится под особой охраной государства. Власти приняли решение убрать рисунок с фасада, на данный момент изображение закрыто щитами.

Ключевым последствием расследования может стать принудительное раскрытие личности Бэнкси. Если дело дойдет до суда, художнику, скрывающемуся под псевдонимом десятилетиями, придется публично назвать свое настоящее имя и фамилию.

