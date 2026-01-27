Тайный заговор техногигантов: зачем они хотят заменить учителей нейросетями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях подчеркнул непреходящую ценность живого общения в учебном процессе. Глава Русской Православной Церкви выразил убеждение, что никакие технологические достижения, включая современные нейросети, не смогут заменить личный контакт между педагогом и учащимся, пишет РИА Новости.

Обращаясь к участникам форума в Государственном Кремлевском дворце, патриарх заявил о необходимости восстановления и укрепления авторитета учителя как в системе образования, так и в обществе в целом. По его словам, именно педагог должен оставаться ключевой фигурой и нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Особое внимание было уделено важности всесторонней поддержки преподавателей — не только профессиональной и методической, но и моральной.

Мероприятие, проходящее под темой «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», собрало тысячи участников для обсуждения актуальных вопросов педагогики. В рамках форума запланированы сотни мероприятий по различным направлениям. Итоговое заседание состоится в храме Христа Спасителя, где будут подведены итоги дискуссий о роли традиционных ценностей и человеческого фактора в эпоху стремительной цифровизации всех сфер жизни.

