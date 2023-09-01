Так делать нельзя: выяснилось, как лень приводит к онкологии

Лень — это состояние, когда человек не испытывает желания или мотивации для совершения определенных действий. Она может быть причиной многих проблем, включая проблемы со здоровьем. Исследования показывают, что лень рано или поздно увеличит риск развития рака на 40%.

Почему лень связана с таким серьезным заболеванием? Одной из причин может быть связь между ленью и недостатком физической активности. Люди в таком состоянии часто не хотят делать даже простейшие упражнения.

«Физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья организма и снижении риска развития рака. Чем активнее человек, тем меньше вероятности будущей болезни», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

Люди, ленящиеся готовить или заботиться о своем питании, часто полагаются на готовую или быструю пищу, которая не всегда является полезной. Диета, бедная питательными веществами и богатая шумовой пищей, может снижать иммунитет и повышать риск развития рака. Начните следить за своим рационом, ешьте больше фруктов и овощей.

«Кроме того, лень может быть связана со стрессом. В таких условиях организм вырабатывает больше стрессовых гормонов, которые могут повлиять на иммунитет и способность организма справиться с раковыми клетками», — заключила эксперт.

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