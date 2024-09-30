Таможня Литвы конфисковала в поезде из Калининграда маскировочные сетки

Литовские таможенники изъяли из поезда Калининград — Москва почтовые посылки с маскировочными сетками, которые в скором времени будут отправлены украинцам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованную на сайте таможенного департамента информацию.

Из сообщения следует, что в пятницу проверяющие нашли 22 маскировочные сетки для «артиллерийских орудий», а еще 2 обнаружили в воскресенье. Утверждается, что изделия должны были доставить на территорию Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины надеется завершить противостояние с Россией до завершения 2024 года.