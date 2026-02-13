Танцы на пешеходном переходе: блогера Ивана Гамаза сбила машина под Петербургом

Звезда раннего российского сегмента интернета Иван Гамаз, ставший известным благодаря вирусному видео с танцами, попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. По словам самого блогера, автомобиль сбил его прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

В результате наезда 34-летний мужчина получил сильный ушиб ноги. Первое время после аварии он испытывал серьезные трудности с передвижением, однако сейчас восстанавливается в домашних условиях и поддерживает связь с аудиторией. Несмотря на то что пик популярности Гамаза пришелся на 2010 год после обзоров в популярных интернет-шоу, он продолжает активно вести блог, заниматься разработкой видеоигр и изучать современные нейросети.

Жизнь символа старого рунета в последние годы сопровождается неоднозначными событиями. Блогер, проживающий со своей матерью, часто становится объектом критики и насмешек в сети. На данный момент он остается заметной фигурой в узких кругах любителей ретро-контента, продолжая выпускать ролики о своей повседневной жизни.

Ранее в Кемерове водитель грузовика сбил насмерть девушку на переходе и скрылся.