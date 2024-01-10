ТАСС: Болгария согласовала проведение выборов президента России в посольстве

Власти Болгарии согласовали проведение выборов президента России в марте 2024 года на территории российского посольства. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказала посол России Элеонора Митрофанова, избирательный участок откроется на территории посольства. Данное решение уже согласовано со всеми ответственными ведомствами. При ЭТОМ МИД РФ отметил, то подготовка к выборам в других странах проходит не без трудностей. В ряде стран посольства России были закрыты, в некоторых – посольства остались, но количество сотрудников слишком маленькое.

Как сообщил представитель российского МИД Геннадий Аскальдович, малая часть властей в европейских странах поддержала просьбу обеспечить безопасность избирателей в день выборов.

О своем намерении разрешить проведением выборов президента России и нежелании препятствовать процедуре в декабре сообщили власти Эстонии. Министр иностранных дел государства подчеркивал, что у Эстонии нет права мешать России.