ТАСС: Болгария согласовала проведение выборов президента России в посольстве
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Власти Болгарии согласовали проведение выборов президента России в марте 2024 года на территории российского посольства. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказала посол России Элеонора Митрофанова, избирательный участок откроется на территории посольства. Данное решение уже согласовано со всеми ответственными ведомствами. При ЭТОМ МИД РФ отметил, то подготовка к выборам в других странах проходит не без трудностей. В ряде стран посольства России были закрыты, в некоторых – посольства остались, но количество сотрудников слишком маленькое.
Как сообщил представитель российского МИД Геннадий Аскальдович, малая часть властей в европейских странах поддержала просьбу обеспечить безопасность избирателей в день выборов.
О своем намерении разрешить проведением выборов президента России и нежелании препятствовать процедуре в декабре сообщили власти Эстонии. Министр иностранных дел государства подчеркивал, что у Эстонии нет права мешать России.